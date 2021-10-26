«Ростелеком» и RDL by red_mad_robot будут развивать искусственный интеллект в промышленности

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Компании «Ростелеком» и RDL by red_mad_robot заключили соглашение о сотрудничестве по цифровизации производства. Партнеры объединят компетенции: RDL by red_mad_robot предоставит технологии компьютерного зрения и предиктивной аналитики, «Ростелеком» — «Платформу управления данными» для построения корпоративных хранилищ.

Платформа «Ростелекома» помогает компаниям разного масштаба управлять корпоративными данными, создавать базу для их монетизации на основе клиентского профиля и обеспечивать переход к data-driven модели.

Технологии RDL by red_mad_robot на основе искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI и Machine Learning, ML) будут интегрированы с платформой «Ростелекома». Это поможет промышленным предприятиям получать быстрый доступ к данным и широкие возможности для их анализа.

«Когда в проектах применяются технологии искусственного интеллекта, мы обычно говорим о больших объемах данных. Для их хранения нужна аппаратная и программная инфраструктура и отлаженные бизнес-процессы по накоплению, хранению и утилизации. На производстве работает множество агрегатов и автоматизированных систем управления, с которых ежесекундно поступают большие потоки информации — их нужно принимать и оперативно анализировать. В проектах для промышленных компаний мы будем отвечать за технологии и отраслевую экспертизу, а «Ростелеком» предоставит необходимую инфраструктуру — так мы ускорим обработку информации и поможем клиентам решать сложные задачи еще эффективнее», — сказал генеральный директор RDL by red_mad_robot Алексей Соколов.

««Платформа управления данными» — это новый ИТ-продукт «Ростелекома», который упрощает работу пользователей и администраторов за счет инструментов развертывания и управления, повышает стабильность решений благодаря тщательной проверке кода и грамотной работе службы поддержки. Наше партнерство с командой RDL by red_mad_robot — важный шаг по развитию технологических возможностей промышленных предприятий и цифровизации отрасли в целом», — отметил директор по управлению данными компании «Ростелеком» Сергей Носов.

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