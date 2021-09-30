«Ростелеком» и южнокорейская компания Naretrends будут совместно развивать сервисы для цифровизации АПК

0

«Ростелеком», крупнейший российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и Naretrends Inc., ведущая компания в области точного земледелия1 Республики Корея, подписали меморандум о взаимопонимании по поводу сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сельском хозяйстве. Стороны договорились об изучении возможностей развития ИКТ в сфере агропромышленного комплекса (АПК) для последующего заключения договора.

Меморандум определяет широкий спектр совместной деятельности. Так, стороны примут участие в разработке проекта по развитию умного сельского хозяйства с использованием систем управления, мониторинга и анализа данных на базе ИКТ-технологий, интернета вещей, интеллектуальных датчиков и платформы интеллектуальной обработки больших данных. Предполагается создание инфраструктуры для внедрения в России технологий точного земледелия с автоматическим управлением тепличных хозяйств («умная ферма»).

В перспективе планируется разработка программного решения для оценки и моделирования развития сельскохозяйственных культур с использованием потоковой обработки данных. Стороны займутся обработкой данных для ситуационного мониторинга. Сформированные из них массивы информации смогут применяться для построения предикативных моделей с использованием технологий машинного обучения и Big Data.

Еще одно направление деятельности — создание информационных систем сбора данных в сфере сельского хозяйства для формирования единого цифрового пространства, что поможет трансформировать бизнес-процессы производства и управления.

Компания Naretrends займется взаимодействием с заказчиками, разработкой решений и координацией предпродажных процессов с «Ростелекомом», участием в процессе внедрения решений и др. «Ростелеком» будет оказывать техническую поддержку, а также выполнять конкретные задачи на стадии внедрения проектов.

АПК — одно из приоритетных направлений, для решения задач в котором «Ростелеком» обладает всеми необходимыми компетенциями: отраслевой экспертизой, широкой сетью дата-центров, телекоммуникациями. Компания имеет большой опыт предоставления государственных услуг, реализации интеграционных и инфраструктурных проектов, а также масштабируемых инновационных решений в области сельского хозяйства.

1   Точное земледелие — инновационный метод в сельском хозяйстве с использованием новейших технологий для улучшения качества урожая.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии задержан пенсионер за убийство женщины в 2003 году
Сотрудник республиканской прокуратуры признан лучшим шахматистом на турнире среди коллег
«Ростелеком» предлагает удобные варианты приобретения умной колонки «Капсула Мини» от Mail.ru Group
ОАО «РЖД», комитет по туризму Ингушетии и ООО «Ретро-Туризм» заключили соглашение о сотрудничестве
РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета
Жителей Ингушетии приглашают к участию в конкурсе «Россия. 85 приключений»
В Ингушетии за сутки умер один человек, 66 новых случаев Covid-19
Взыскан уголовный штраф за использование чужого товарного знака
РТКОММ и «Konnect, Россия» договорились о развитии спутниковой связи для морских и речных судов
Прокурор Республики Ингушетия с плановой проверкой посетил следственный изолятор № 1
РТКОММ и «Иридиум» будут развивать услуги связи для повышения безопасности клиентов на труднодоступных территориях России

Главное

Яндекс.Метрика

 