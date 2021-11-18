«Ростелеком» открыл в Ростове-на-Дону центр противодействия кибератакам

«Вопросы кибербезопасности для бизнеса с каждым годом становятся все актуальнее. Компании терпят убытки от действий злоумышленников или конкурентов, или просто из-за беспечности сотрудников. Solar JSOC в Ростове-на-Дону будет отвечать за безопасность всех региональных клиентов «Ростелекома» в круглосуточном режиме и оказывать полный комплекс услуг: от контроля и управления системами защиты до отражения и расследования кибератак. Новый филиал станет важнейшим технологическим центром по обеспечению кибербезопасности России на Юге», — рассказал вице-президент — директор «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов.

Открытие филиала Solar JSOC в Ростове-на-Дону обусловлено высоким уровнем киберугроз в ЮФО. Так, за неполный 2021 год эксперты Solar JSOC зафиксировали здесь 58 тысяч атак, из которых более 40% было реализовано с помощью вредоносного ПО (вирусов-шифровальщиков, троянов, шпионского ПО и т. п.), что является крайне высоким показателем на фоне остальных регионов. Вторым и третьим по популярности методами взлома корпоративных инфраструктур стали атаки на веб-приложения (29%) и DDoS (6%). При этом достаточно часто инструментарий злоумышленников в ЮФО базируется на коммерческом фреймворке Cobalt Strike, предназначенном для эксплуатации уязвимостей. Это косвенно говорит о высокой активности в регионе именно киберкриминальных группировок, нацеленных на прямую монетизацию атак.

«Мы видим запрос на экспертизу информационной безопасности со стороны организаций Южного федерального округа. При этом в регионе наблюдается кадровый дефицит в сфере информационной безопасности. Открытие локального центра Solar JSOC в Ростове-на-Дону позволит сделать технологии кибербезащиты для компаний Юга более доступными, а также увеличит кадровый потенциал и привлечет в отрасль молодых талантливых специалистов», — отметил вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

«Ростелеком-Солар» активно сотрудничает с ведущими вузами Ростовской области (Донской государственный технический университет, Южный федеральный университет, Южно-Российский государственный политехнический университет имени М. И. Платова) в практической подготовке студентов к работе в сфере информационной безопасности. Уже сегодня более 70 ростовских студентов прошли специализированные стажировки. Лучшим из них будет предложена работа в центре противодействия кибератакам.

Solar JSOC — первый и крупнейший российский коммерческий центр противодействия кибератакам, который обеспечивает безопасность более 140 крупнейших российских компаний и организаций. Среди них федеральные ведомства, правительства субъектов Российской Федерации, финансовые институты, энергетические предприятия. В рамках информационного обмена об актуальных киберугрозах Solar JSOC активно взаимодействует с ГосСОПКА ФСБ России и ФинЦЕРТ Банка России.