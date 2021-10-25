«Ростелеком» приобрел ведущего разработчика в сфере цифровизации государственного управления

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Группа «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, приобрела 50,01% долей ООО «БФТ-Холдинг» — компании, оказывающей комплексные услуги по разработке и внедрению информационных систем в сфере цифровой трансформации государственного управления. Сумма сделки не превысит 1,650 млрд рублей (расчеты по сделке будут осуществляться в три транша до 2023 года в случае выполнения соответствующих условий).

Сделка позволит «Ростелекому» усилить лидирующие позиции в сегменте цифровизации государственного управления. «БФТ-Холдинг» войдет в состав группы «Ростелеком» как дочернее общество, сохранив ключевой персонал и компетенции.

Группа БФТ — российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения и проектных решений для государственного сектора и бизнеса. Компания является одним из ведущих игроков в области цифровизации государственного управления, продукты которой используют 80 субъектов Российской Федерации. Продуктовая линейка компании охватывает программные решения в ключевых сферах государственного управления, таких как финансы и закупки, управление имуществом и активами, оказание госуслуг (автоматизация деятельности МФЦ), социальная сфера и занятость. Помимо этого, решения БФТ также включают спектр программных продуктов для коммерческих организаций и консалтинговые услуги.

Выручка группы БФТ в 2020 году составила 3,4 млрд рублей.

«Приобретение БФТ — стратегическая сделка, которая обогатит продуктовую линейку экосистемы цифровых государственных продуктов и позволит «Ростелекому» масштабировать бизнес кластера «Государственные цифровые услуги и сервисы» в новые сегменты госуправления, а также обеспечит возможность реализовывать национальные проекты практически любой сложности в этой области. Благодаря сделке мы решим задачу по консолидации компетенций в сфере заказной разработки цифровых решений и созданию цифровых продуктов для государственного и муниципального управления. Это придаст дополнительный импульс прорывному развитию одного из пяти цифровых кластеров, на которые мы делаем ставку в нашей амбициозной стратегии до 2025 года», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

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