«Ростелеком» укрепил лидирующие позиции на рынке ЦОД

Развитием сервисов и инфраструктуры дата-центров занимается группа компаний «Ростелеком-ЦОД». На момент проведения исследования объем сети дата-центров компании составил 13 170 стоек, расположенных в 31 дата-центре. Общая площадь машинных залов — 29 858 кв. м, а совокупная мощность — 145,7 МВт. В 2021 году сохранились высокие темпы роста: компания запустила новый дата-центр на 300 стоек в Новосибирске, открыла ЦОД объемом 207 высоконагруженных стоек в Москве на площадке NORD.

«События 2020 года подстегнули спрос на услуги дата-центров, так как компании активно переходили в онлайн и внедряли новые инструменты цифровизации. Согласно прогнозам аналитиков, в 2021 году темпы роста рынка ЦОД будут значительно выше. "Ростелеком-ЦОД" стремится поддержать движение в этом направлении с помощью новых площадок в регионах, расширения дата-центров в Екатеринбурге, Удомле и Санкт-Петербурге, а также развития крупных столичных проектов», — отметил генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов.

В ближайших планах компании завершить строительство флагманского проекта Москва-V — дата-центра уровня Tier IV на 2 000 стоек. Помимо этого, к запуску готовится вторая очередь мега-ЦОД в Удомле на 800 стоек, а также новые проекты в Екатеринбурге и Нижнем-Новгороде.