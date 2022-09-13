Росздравнадзор проведет проверку по факту гибели 7-летнего мальчика в Ингушетии

«Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Ингушетия совместно с органами прокуратуры проверит качество оказания медпомощи семилетнему мальчику, который скончался в городской больнице Малгобека», — говорится в публикации.

Ранее отец погибшего сделал обращение в соцсетях. По его словам, с конца августа его сын мучался от сильных болей после падения с лестницы на спортивной площадке. При первом обращении врачи не смогли поставить диагноз, позже при осмотре в другой больнице у ребенка обнаружили перелом и наложили гипс.

Но мальчику становилось хуже с каждым днем, родители вызвали скорую помощь. Позже выяснилось, что у мальчика были внутренние повреждения, а в первой больнице поставили диагноз «аппендицит».

Врачи решили провести операцию семилетнему пациенту только утром, мотивируя это тем, что тот сильно обезвожен и нуждается в капельнице. Когда ребенку стало совсем плохо, его переместили в хирургию, но спасти не удалось.