РТКОММ и «Konnect, Россия» договорились о развитии спутниковой связи для морских и речных судов

Соглашение заключено в целях совершенствования услуг спутниковой связи, в том числе построения и управления сетями с применением современных стандартов и прогрессивных методов. Стороны договорились о постоянном взаимодействии технических специалистов, обмене опытом и повышении их квалификации, а также использовании коммерческой информации в целях, указанных в документе. Договоренности действительны в течение 12 месяцев с момента подписания соглашения.

«Поскольку Konnect, Россия является ведущим оператором спутниковой связи в Ка-диапазоне и обладает развитой спутниковой инфраструктурой, партнерское соглашение позволит значительно расширить границы предоставления спутниковых решений РТКОММ. В первую очередь это важно для наших пользователей, ведущих бизнес на труднодоступных и удаленных территориях европейской части России, а также для тех клиентов, которые занимаются морскими и речными перевозками», — сказал генеральный директор АО «РТКомм. РУ» Сергей Ратиев.

«Наша компания стремится предоставлять услуги спутниковой связи как можно большему кругу пользователей вне зависимости от их географического положения, включая удаленные регионы. Наша передовая спутниковая группировка позволяет операторам связи гибко работать на рынке услуг широкополосного доступа в интернет. Konnect стал первым в России, запустившим в коммерческую эксплуатацию услугу спутниковой связи для подвижных объектов в Ка-диапазоне. РТКОММ — одна из тех компаний, которая не только хорошо понимает запросы рынка и максимально эффективно использует предоставляемые нами возможности, но и в рамках своей деятельности руководствуется схожими ценностями. В связи с этим мы с оптимизмом смотрим на успех этого партнерства», — отметил генеральный директор Konnect в России Дмитрий Броннер.

1 Морской VSAT (Very Small Apperture Terminal) — технология спутниковой связи, применяемая на водном транспорте для организации широкополосного канала связи между судном и берегом с помощью спутников, расположенных на геостационарных орбитах.