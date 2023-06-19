Руководитель АГЗС в Ингушетии отработает 200 часов за оказание небезопасных услуг

По информации пресс-службы прокуратуры республики, мужчина на принадлежащей ему АГЗС в сельском поселении Плиево Назрановского района, в нарушение требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, не имея специального разрешения, осуществлял заправку газовых баллонов.

Это подтвердилось в мае прошлого года при проведении сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике мероприятия «проверочная закупка». На указанной АГЗС за денежное вознаграждение в сумме 500 рублей была осуществлена заправка сжиженным углеводородным газом баллона, установленного на автомобиле «ВАЗ-217030».

Согласно заключению экспертизы, на указанной автомобильной газозаправочной станции были выявлены многочисленные нарушения норм пожарной и промышленной безопасности, которые могли привести к взрыву, пожару и представляли опасность для жизни и здоровья граждан, отмечается в релизе.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что исполняющий обязанности председателя правительства республики Магомед Евлоев на выездном совещании в Сунже поручил ответственным лицам проверить все газозаправочные станции в регионе после ЧП в городе с утечкой на АГЗС.

Напомним, 16 июня после обильных осадков на АГЗС по улице Хашагульгова в Сунже был поврежден топливный резервуар, емкостью 10 тыс. литров, в результате чего произошла разгерметизация и утечка сжиженного газа.