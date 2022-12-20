Руководитель экологического ведомства Ингушетии исполнит новогоднее желание мальчика

Шадиев снял с зеленой красавицы шарик с посланием десятилетнего Марзиева. Школьник из Альтиевского АО города Назрани попросил на Новый год настольную игру. Министр пообещал, что эта мечта будет исполнена.

Отметим, что старт новогодней акции дал Глава региона Калиматов, исполнив желания трех ингушских ребятишек.