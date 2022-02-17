Руководитель Фонда поддержки предпринимательства Ингушетии обсудил вопросы взаимодействия со спикером парламента

На встрече также обсуждались меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, ход реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», реализуемого в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Самочувствие малого и среднего предпринимательства важно сейчас как никогда. Мы прошли через сложный период, и бизнес, безусловно, несет потери. В таких условиях особенно важна поддержка со стороны государства. На эти цели фондом было предоставлено микрозаймов на сумму 22 млн руб. Кроме того, за время функционирования фондом оказана поддержка более тысячи субъектам МСП республики, осуществляющим свою деятельность практически по всем отраслям экономики, в том числе таким важным для региона проектам, как ЛПК «Мужичи», официальному дилерскому центру концерна «АвтоВАЗ» — «Магас-Лада» и др.», — подчеркнул Хаваж Бузуртанов.

По его словам, на сегодняшний день фонд поддержки предпринимательства является единственным доступным финансовым инструментом поддержки малого бизнеса в регионе.

В свою очередь председатель регионального заксобрания отметил, что в нашей республике, как и в других субъектах страны, уже принят и действует ряд законов, на основе которых организована работа структур, занимающихся вопросами обеспечения интересов бизнеса.

"Вместе с тем считаю, что уже имеющуюся нормативно-правовую базу нужно регулярно совершенствовать. Нам важно создать условия для улучшения бизнес-климата на местах, выстраивания диалога власти и бизнеса для совместной работы. Фонд поддержки предпринимательства Ингушетии служит важным инструментом посредничества во взаимодействии с активными людьми и предпринимательским сообществом региона. Желаю вам успехов и дальнейшего развития, а представителям малого и среднего бизнеса роста и реализации намеченных планов",- заключил Магомет Тумгоев.

В завершение встречи Хаваж Бузуртанов и Магомет Тумгоев договорились о взаимной поддержке и сотрудничестве, а также обсудили планы на ближайшее время.