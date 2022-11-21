Руководитель ГАС Ингушетии представил республику на международной конференции архивистов

Руководитель Государственной архивной службы Ингушетии Магомет Картоев представил республику на Международной научной конференции «Историко-архивоведение. Архивы, архивное дело и архивоведческая мысль в России и за рубежом. История и современность», приуроченной к 100-летию Владимира Николаевича Автократова.

Как сообщила пресс-служба ГАС РИ, конференция организована кафедрой истории и организации архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета при участии Российского общества историков-архивистов. В мероприятии приняли участие ведущие историки-архивисты России, а также Республики Беларусь, Приднестровской Молдавской Республики, Болгарии, Франции и др.

В рамках конференции обсудили проблемы развития отечественных и зарубежных архивов, роль и место архивов в современном информационном обществе, вклад отечественных и зарубежных историков и архивистов в развитие архивоведения и другие вопросы.

Магомет Картоев выступил в секции «Историко-документальное наследие в фондах отечественных и зарубежных архивов. Методы выявления архивных документов» с докладом на тему «Российские карты Кавказа XVIII–XIX вв. в фондах РГВИА: информационные возможности источников».