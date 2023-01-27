Руководитель газовых компаний Ингушетии Альберт Льянов провел личный прием потребителей газа

Альберт Льянов разъяснил принципы нормативного начисления за газ в период снятия-установки прибора учета газа, а также в связи с завершением межповерочного интервала, либо нарушения целостности пломбы, а также порядок проведения поверки газового счетчика, опломбировки прибора учета. Актуальным оказался и вопрос о порядке предоставления рассрочки по оплате образовавшейся задолженности за газ.

«Газпром межрегионгаз Назрань» ведет постоянную разъяснительную и информационную работу, в том числе во взаимодействии со средствами массовой информации, но у населения возникают вопросы, ответы на которые они хотят получить непосредственно у руководства поставщика газа.

«Важно использовать все возможные способы, чтобы донести до абонентов информацию об их правах и обязанностях. Это во многом определяет качество нашей работы и выработку приоритетных направлений. Для нас важно, чтобы потребитель газа был удовлетворён предоставленными услугами и проинформирован о расчётах по оплате потреблённого газа», — отметил Альберт Льянов.