Руководитель газовых компаний Ингушетии Альберт Льянов провел личный прием потребителей газа

0

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» провел личный прием абонентов. В основном абонентов интересовали вопросы начисления потребленного газа по нормативу в результате пропуска срока поверки прибора учета.

Альберт Льянов разъяснил принципы нормативного начисления за газ в период снятия-установки прибора учета газа, а также в связи с завершением межповерочного интервала, либо нарушения целостности пломбы, а также порядок проведения поверки газового счетчика, опломбировки прибора учета. Актуальным оказался и вопрос о порядке предоставления рассрочки по оплате образовавшейся задолженности за газ.

«Газпром межрегионгаз Назрань» ведет постоянную разъяснительную и информационную работу, в том числе во взаимодействии со средствами массовой информации, но у населения возникают вопросы, ответы на которые они хотят получить непосредственно у руководства поставщика газа.

«Важно использовать все возможные способы, чтобы донести до абонентов информацию об их правах и обязанностях. Это во многом определяет качество нашей работы и выработку приоритетных направлений. Для нас важно, чтобы потребитель газа был удовлетворён предоставленными услугами и проинформирован о расчётах по оплате потреблённого газа», — отметил Альберт Льянов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушскую молодежь вовлекают в культурную жизнь республики
Пять лет колонии и штраф получил житель Ингушетии за хранение гранаты
Ингушские школьники приобщились к театральному искусству
В Россельхозцентре по Ингушетии напомнили аграриям республики о важности проведения фитоэкспертизы
Сотрудники управления Россреестра по Ингушетии организовали экскурсию для студентов по архиву
В Миннаце Ингушетии обсудили подготовку к юбилею общенациональной газеты «Сердало»
В Малгобекском районе Ингушетии чествовали студентов
В Ингушетии проводили очередную группу добровольцев в зону СВО
В городе Сунже Ингушетии прошло мероприятие для поклонников творчества Владимира Высоцкого
Представители прокуратуры Ингушетии проверили соблюдение прав обвиняемых в СИЗО
Парламентарии Ингушетии положительно оценили работу администрации Джейрахского района

Главное

Яндекс.Метрика

 