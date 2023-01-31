Руководитель газовых компаний Ингушетии обсудил с главой Назрани вопрос оформления частных домовладений для подключения к газовым сетям

0

Сегодня по инициативе генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», АО «Газпром газораспределение Назрань» Альберта Льянова состоялась рабочая встреча с главой Назрани Урусханом Евлоевым. Участие в мероприятии приняли представители «Россети Северный Кавказ», прокуратуры региона, Росреестра и Министерства имущественных и земельных отношений Ингушетии.

Предметом обсуждения стали незаконно построенные домовладения в Назрани, не имеющие документального оформления. Отмечено, что такие домовладения самостоятельно подключаются к газовым сетям, создают угрозу безопасности, а также наносят поставщику газа материальный ущерб.

Урусхан Евлоев подчеркнул необходимость упрощения процедур оформления для жителей. По итогам встречи решено создать «дорожную карту» для граждан по оформлению домовладений.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В городе Назрани Ингушетии выявляют самовольные пристройки к МКД под магазины
В Ингушетии осудили мужчину за пьяное ДТП с жертвой
В сельском поселении Экажево Ингушетии продолжается реконструкция моста через реку Сунжа
Жителя Ингушетии приговорили к 10,5 годам колонии за незаконный оборот 22,8 кг наркотиков
К 80-летию Сталинградской битвы в Ингушетии пройдет ряд памятных мероприятий
Школьники Ингушетии приобщаются к традициям и обычаям предков
IT-специалисты Ингушетии могут получить льготную ипотеку
В лесах Ингушетии определят участки для посадки молодых саженцев
В Ингушетии стартовал региональный конкурс на звание лучшего Дома культуры
В Ингушетии приступят к реализации федеральной программы «Школьные театры»
В Ингушетии прошел турнир по дзюдо памяти погибших в ходе СВО

Главное

Яндекс.Метрика

 