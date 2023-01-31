Руководитель газовых компаний Ингушетии обсудил с главой Назрани вопрос оформления частных домовладений для подключения к газовым сетям

Предметом обсуждения стали незаконно построенные домовладения в Назрани, не имеющие документального оформления. Отмечено, что такие домовладения самостоятельно подключаются к газовым сетям, создают угрозу безопасности, а также наносят поставщику газа материальный ущерб.

Урусхан Евлоев подчеркнул необходимость упрощения процедур оформления для жителей. По итогам встречи решено создать «дорожную карту» для граждан по оформлению домовладений.