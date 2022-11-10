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Руководитель ингушской диаспоры в Томске стал одним из инициаторов акции в поддержку мобилизованных

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В Томске прошел благотворительный концерт в поддержку мобилизованных воинов «В единстве наша сила».

Инициаторами мероприятия выступили руководители народного танцевального коллектива Томской области «Даймохк» Руслан Ахмадов и ингушской диаспоры в регионе Саид-Ахмет Хашиев. Данную инициативу также поддержали коллективы Дворца народного творчества «Авангард».

В фойе ДТН был организован сбор денег, а также теплых вещей и средств гигиены.

Зрители с восторгом наблюдали за красотой кавказского танца и получили много ярких впечатлений от выступления ансамбля «Даймохк». По словам организаторов, им удалось собрать более 270 тыс. рублей, и в этом большая заслуга наших земляков, которые организовали такое масштабное мероприятие, отмечается в Телеграм-канале министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.

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