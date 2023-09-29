Совещание

Руководитель Минкультуры Ингушетии приняла участие в координационном совете министерства культуры России

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Руководитель Минкультуры Ингушетии Залина Льянова стала участницей координационного совета Министерства культуры России, который состоялся в столице Бурятии Улан-Удэ.

В Бурятии собрались министры и представители отрасли почти из всех регионов страны. Под руководством статс-секретаря — заместителя министра культуры РФ Надежды Преподобной они обсудили реализацию национального проекта «Культура», приняли участие в пленарном заседании и обменялись опытом.

Льянова отметила, что это масштабная и очень ответственная работа, которая касается развития и популяризации культуры всех народов, населяющих Россию. Поэтому здесь необходим конструктивный диалог и партнерство всех уровней государственной власти, институтов гражданского общества.

По ее словам, одним из актуальных вопросов стала цифровизация отрасли. Была подчеркнута необходимость повысить доступность государственных услуг в сфере культуры, для чего в настоящее время на федеральном уровне с участием регионов проводится анализ потребностей аудитории, отмечает пресс-служба Минкультуры региона.

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