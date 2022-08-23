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Руководитель Миннаца Ингушетии и представитель РПЦ обсудили вопросы сотрудничества

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В Магасе состоялась встреча руководителя министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Вахи Бекова с представителем экспертного совета при Патриархе Московском и всея Руси по взаимодействию с исламским миром Николаем Кизимовым.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, обсуждались вопросы сотрудничества по укреплению межконфессиональных отношений в регионе.

«Достигнута договоренность о заключении соглашения о сотрудничестве и составлении плана по проведению мероприятий в 2022−2023 годах», — сказал представитель ведомства.

Отметим, что Николай Кизимов является руководителем духовно-нравственного просветительского центра «Великая страна», который проводит мероприятия по следующим направлениям: духовно-нравственное воспитание молодого поколения, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений народов России, военно-патриотическое воспитание и профилактика распространения идей экстремизма и терроризма

Николай Васильевич Кизимов в 1979 году окончил среднюю школу номер 14 города Грозного, затем железнодорожный техникум в городе Орджоникидзе (Владикавказе). После срочной службы в рядах Советской Армии, в 1988 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище имени Андропова. Служба в вооруженных силах и МВД, подполковник в отставке. Образование высшее: военное, педагогическое и юридическое. Занимается научной деятельностью в области педагогики. С 2003 года — служение в епархиях Русской православной церкви. Занимается миротворческой деятельностью. Награжден Патриархом РПЦ «За труды по духовно-нравственному просвещению».

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