Руководитель Миннаца Ингушетии принимает участие в III Всероссийском форуме «Народы России»
Министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ваха Беков принимает участие в III Всероссийском форуме «Народы России», сообщается на официальном Телеграмм-канале ведомства.
«Основная повестка Форума — обсуждение и поиск решений актуальных задач государственной национальной политики, повышение эффективности и профессиональных компетенций государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и представителей общественных организаций в сфере межнациональных отношений, а также формирование деловых коммуникаций между участниками», — говорится в сообщении.
«Народы России» — ежегодный Всероссийский форум, проводящийся с 2020 года и ставший одним из ключевых ежегодных мероприятий в области национальной политики в России.
Форум способствует изучению и выработке механизмов укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства российской нации, межнационального мира и согласия. Ежегодно в Форуме принимают участие представители всех субъектов Российской Федерации.