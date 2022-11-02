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Руководитель Миннаца Ингушетии принимает участие в III Всероссийском форуме «Народы России»

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Министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ваха Беков принимает участие в III Всероссийском форуме «Народы России», сообщается на официальном Телеграмм-канале ведомства.

«Основная повестка Форума — обсуждение и поиск решений актуальных задач государственной национальной политики, повышение эффективности и профессиональных компетенций государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и представителей общественных организаций в сфере межнациональных отношений, а также формирование деловых коммуникаций между участниками», — говорится в сообщении.

«Народы России» — ежегодный Всероссийский форум, проводящийся с 2020 года и ставший одним из ключевых ежегодных мероприятий в области национальной политики в России.

Форум способствует изучению и выработке механизмов укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства российской нации, межнационального мира и согласия. Ежегодно в Форуме принимают участие представители всех субъектов Российской Федерации.

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