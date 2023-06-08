Поздравление

Руководитель Минтруда Ингушетии поздравил соцработников с профессиональным праздником

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Хаджибекир Муталиев

Руководитель Минтруда Ингушетии Хаджибекир Муталиев поздравил социальных работников региона с профессиональным праздником.

«Ваша работа направлена на помощь людям, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, на поддержку их близких и на создание условий для достойной жизни всех граждан нашей республики», — отметил министр, обращаясь к коллегам.

По его словам, соцработники вносят огромный вклад в развитие социальной сферы, в формирование здорового общества и в повышение качества жизни всех людей. Эта профессия требует высокой квалификации, глубоких знаний и большого человеческого терпения.

«Я хочу выразить сердечную благодарность всем социальным работникам за вашу трудоемкую и ответственную работу, за вашу преданность делу и настойчивость в достижении поставленных целей. Пусть ваш профессиональный путь будет наполнен духовным удовлетворением от того, что вы помогаете людям, и от знания о том, что ваш труд очень важен и нужен нашему обществу», — подчеркнул Муталиев.

Он пожелал социальным работникам крепкого здоровья, профессиональных успехов, много радости и душевного спокойствия.

Напомним, День социального работника учрежден указом Президента России от 27 октября 2000 года.

Дата празднования выбрана не случайно. 19 июня (8 июня по старому стилю) 1701 года император Петр I подписал указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых», положивший начало формированию государственной системы социальной защиты в России.

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