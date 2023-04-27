Руководитель МВД по Ингушетии Михаил Коробкин провел прием граждан

Главный полицейский региона убежден в необходимости своевременного и чуткого реагирования на обращения граждан и ориентирует личный состав силового ведомства на оперативное принятие мер по каждому поступившему заявлению или жалобе. Он внимательно выслушал всех, кто пришел на прием, отметили в пресс-службе МВД по республике.

«Мы все работаем для наших граждан и каждый пришедший к нам за помощью должен ее получить, если закон это позволяет», — подчеркнул Коробкин.

В пресс-службе заверили, что заявители могут быть уверены, что по каждому из обращений будет проведена необходимая работа в пределах компетенции органов внутренних дел.