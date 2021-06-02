Руководитель Общественной палаты Ингушетии считает праймериз эффективной платформой для голосования

«Предварительное голосование в Ингушетии по отбору кандидатов в депутаты Народного собрания и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации в очередной раз показало свою состоятельность. На этом этапе голосования мы увидели смешанный формат выборов кандидатов в депутаты. Речь идет об онлайн-формате и так называемом офлайн-формате, то есть была смешанная форма голосования. Соответственно, мы увидели и вживую оценили возможности онлайн-голосования, которое нам любезно предоставил портал «Госуслуги» с 24 по 29 мая, и непосредственно 30 мая в формате офлайн», — сказал Ибрагим Картоев, комментируя газете «Ингушетия» итоги очного предварительного голосования, состоявшегося 30 мая.

Руководитель Общественной палаты уверен, что на протяжении всей агитационной кампании участники праймериз смогли преподнести избирателям качественную, продуманную, экономически целесообразную и политически выдержанную программу.

«Если честно, мне импонировали практически все участники праймериз, работа была выстроена грамотно, был сделан акцент на профессиональных и деловых качествах участников праймериз», — подчеркнул Ибрагим Картоев.

Далее он отметил, что участники предварительного голосования, которые вышли на финишную прямую и могут стать реальными кандидатами в депутаты Народного собрания и Госдумы от «Единой России» — это наиболее успешные люди, качественно составившие свою программу и удачно презентовавшие себя жителям республики.

«Это люди, которые имеют определенный и богатый опыт работы, имеют багаж знаний, можно смело сказать, что среди них есть мудрые люди. Люди, которые будут представлять интересы ингушского общества на региональном и федеральном уровне — это представители бизнеса, образовательной сферы, трудовых правоотношений, ну и других направлений. И, на мой взгляд, сейчас наша основная задача, имеется в виду задача лиц, имеющих избирательное право — это проявлять дальнейшую активность в выборах».

Напомним, что по итогам праймериз «Единой России» в Ингушетии в очном предварительном голосовании 30 мая приняло участие более 30 тыс. человек, или 15% от числа зарегистрированных в регионе избирателей.

Три первых возможных кандидата в депутаты Госдумы в списке «Единой России» — это вице-президент ЗАО «Олимп» Бекхан Абдулхамидович Барахоев (30 386 голосов), далее советник Главы Ингушетии, известный юрист Исса Магометович Костоев (26 510 голосов), затем Амир Алиханович Вышегуров (7693 голоса).

По ингушскому одномандатному округу безоговорочный лидер, возможный кандидат в депутаты Госдумы от республики — исполнительный директор ОАО «РН «Ингушнефть» Муслим Барисович Татриев. За него отдано 26 тыс. 650 голосов.

В список возможных кандидатов от «Единой России» в Народное собрание Ингушетии вошли экс-министр внутренних дел Ингушетии (в 1993-1997 гг.) Мухарбек Магомедович Агиев на пятой позиции — получил 22 179 голосов избирателей, за ним ректор Исламского института в городе Сунжа Джабраил Яхьяевич Мухлоев — 21 820 голосов. На 13-й позиции (20 749 голосов) — старший тренер Центра спортивной подготовки Гилани Мухарбекович Калиматов, а на 15-м месте (20 690 голосов) — общественник, заместитель председателя правления благотворительного фонда «Тешам» Ахмед Баширович Костоев и другие.

Парламент республики состоит из 32 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. Традиционно в последние годы более 20 мест (от 24 до 26) достается единороссам. На съезде партии, как сообщается, из 167 участников праймериз 60 человек, получивших наибольшее количество голосов избирателей, примут участие в предстоящих осенних выборах.