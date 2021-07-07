Семья

Руководитель ОП Ингушетии: «Главный смысл праздника — продвижение здоровых семейных ценностей»

0
Ибрагим Картоев

День семьи, любви и верности — особенный праздник. В интересах развития семьи и укрепления семейных ценностей он стал особенно актуальным, считает исполняющий обязанности председателя Общественной палаты Ингушетии, заместитель декана юридического факультета Ингушского госуниверситета Ибрагим Картоев.

«Главный смысл праздника — продвижение здоровых семейных ценностей: любви, верности, ответственности и многодетности, как важнейшей цели семейной политики, являясь одной из важнейших задач всего российского общества», — отметил Картоев в интервью газете «Ингушетия».

Он напомнил, что Президент России Владимир Путин постоянно акцентирует внимание на необходимость бережного отношения к семье и детям, напоминая, что это такие нравственные начала, которые объединяют страну.

В Основном Законе страны отражен институт брака (семьи) как союза между мужчиной и женщиной, что также говорит о важности поддержки, укрепления и защиты традиционных семейных ценностей, считает руководитель ОП региона.

«Любовь, семья и верность — святые слова! Это всегда нужно помнить и не переступать через них никогда. Почитать старших, заботиться о младших. Все нужно делать для семьи, и это будет самым большим благом. Что может быть лучше улыбок близких, полных счастья и радости», — подчеркнул Картоев.

Напомним, 8 июля в России отмечается праздник День семьи, любви и верности. Инициатива об учреждении нового государственного праздника была единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании комитета верхней палаты парламента по социальной политике 26 марта 2008 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Драмтеатр имени Базоркина приглашает зрителей на спектакль «Клад» в онлайн-формате
Ингушские НКО могут подать заявки на гранты президентского фонда культурных инициатив
Ингушетии в 2021 году выделено 66 млн руб. на «Культуру малой Родины»
Власти и общественники Ингушетии не оставят без внимания многодетные семьи 8 июля
Калиматов обратился к жителям республики в связи с 97-летием образования Ингушской автономии
Ингушские грэпплеры успешно выступили на первенстве России
В Ингушетии проходят седьмые межрегиональные соревнования «Школа безопасности»
Власти Назрановского района Ингушетии заменили поврежденную ураганным ветром кровлю «учительского дома»
В столице Ингушетии до конца текущего года будут благоустроены шесть общественных территорий
В Ингушетии несколько дней подряд растет число заболевших Covid-19
Власти Ингушетии оказали матпомощь пенсионерке, нуждающейся в лечении после вертебропластики позвоночника

Главное

Яндекс.Метрика

 