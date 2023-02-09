Руководитель профсоюзов Ингушетии держит на контроле ситуацию в нефтяной компании региона

Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале, отметив, что в социальных сетях обсуждается эта тема.

«Как ответственное лицо заявляю, что мы заботимся о всех членах профсоюза региона, контролируем и ведем мониторинг нарушений трудовых прав и охраны труда работников», — написала Оздоева, подчеркнув, что одним из самых важных вопросов является проблема возможного сокращения работников «Ингушнефти».

Она напомнила, что 31 января этого года было проведено совместное собрание рабочей группы союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Ингушетия», руководства и работников АО «РН «Ингушнефть», на котором были обсуждены все волнующие вопросы нефтяников республики, в частности приостановление возможности масштабного увольнения-сокращения сотрудников предприятия.

Оздоева заверила, что взаимодействие профсоюзов с руководством компании по решению любых вопросов, касающихся нарушения трудовых прав нефтяников продолжается.