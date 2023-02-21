Руководитель РИК «Единой России» в Ингушетии прокомментировал ежегодное Послание Президента России

Единоросс особое внимание акцентировал на том, что, несмотря на санкции и внешнее давление на страну, в центре Послания Президента — безопасность и благополучие жителей страны, забота и улучшение качества поддержки государства семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

«Считаю, что в нынешний период, когда определяется будущее нашей страны, мы все должны приложить усилия для развития экономики и новых современных стандартов жизни, быть единым и сплоченным народом и поддерживать курс нашего Президента», — подчеркнул Картоев.