Политика

Руководитель РИК «Единой России» в Ингушетии прокомментировал ежегодное Послание Президента России

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Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Ингушетии Ибрагим Картоев прокомментировал ежегодное Послание Президента России Путина Федеральному собранию.

Единоросс особое внимание акцентировал на том, что, несмотря на санкции и внешнее давление на страну, в центре Послания Президента — безопасность и благополучие жителей страны, забота и улучшение качества поддержки государства семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

«Считаю, что в нынешний период, когда определяется будущее нашей страны, мы все должны приложить усилия для развития экономики и новых современных стандартов жизни, быть единым и сплоченным народом и поддерживать курс нашего Президента», — подчеркнул Картоев.

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