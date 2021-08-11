Криминал

Руководитель строительной фирмы в Ингушетии обвиняется в хищении более 285 тыс. рублей

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Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ингушетии. Он обвиняется в хищении бюджетных средств с использованием служебного положения в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия мужчина, будучи руководителем общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего строительную деятельность, завысил объемы выполненных работ при строительстве объекта государственного заказа на территории Малгобекского муниципального района республики, совершив тем самым путем обмана хищение бюджетных денежных средств в размере 285 434 рубля.

Своими действиями обвиняемый причинил ущерб бюджету сельского поселения Вежарий Малгобекского района.

Уголовное дело в отношении злоумышленника Малгобекским городским прокурором направлено в суд для рассмотрения по существу, как и исковое заявление о взыскании с него в пользу России денежных средств в сумме 285 434 рубля в счет возмещения ущерба.

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