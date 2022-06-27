Руководитель стройфирмы в Ингушетии подозревается в хищении 440 тыс. рублей из бюджета региона

«Сотрудники УЭБиПК МВД по Ингушетии в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили факт хищения гендиректором строительной организации бюджетных денежных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», заключённого в целях благоустройства ряда общественных территорий Малгобека. Сумма хищения из-за завышения объёма выполненных по контракту работ составила свыше 440 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В действиях предпринимателя усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).