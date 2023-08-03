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Руководителем комитета по туризму Ингушетии назначен Руслан Цуров

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Председателем комитета по туризму Ингушетии назначен Руслан Цуров. Коллективу ведомства его представил премьер-министр республики Владимир Сластенин, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Отмечается, что в 2012 году Руслан Цуров успешно окончил Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж имени Тугана Цурова по специальности «Туризм» — «Гид-экскурсовод».

В 2013 году он прошел обучение в University в Китае, а в прошлом году успешно окончил академию управления и производства в Москве по специальности «Экономика».

2016-2018 годы Руслан Цуров работал в «ООО Курорты Ингушетии», а с 2019 по настоящее время — управляющим водноспортивного комплекса «Чайка».

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