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Руководителем Миннаца Ингушетии назначен Руслан Мизиев

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Руслан Мизиев

Министром по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии назначен Руслан Мизиев, который более 9 лет занимал должность заместителя руководителя этого ведомства.

Как сообщили «Ингушетии» в правительстве региона, соответствующий указ подписал Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Отмечается, что Руслан Илезович Мизиев начал свою трудовую деятельность в 2008 году с должности коммерческого директора ООО «Завод минеральных вод «Октябрь-А» в станице Суворовская Ставропольского края. Занимал должности: исполняющий обязанности директора аэропорта «ЛИГ»,  заместитель гендиректора  аэропорта «Магас», заместитель начальника отдела в УФССП по региону, региональный менеджер Сбербанка.

Также Руслан Мизиев являлся начальником отдела в аппарате Совета безопасности Ингушетии, возглавлял аппарат правительства республики.

Женат, имеет 5-х детей.

Напомним, что 28 августа текущего года ушел из жизни министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Ваха Беков, ему было 48 лет.

В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, после впал в кому из-за обострения панкреатита.

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