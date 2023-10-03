Руководителем Миннаца Ингушетии назначен Руслан Мизиев

Как сообщили «Ингушетии» в правительстве региона, соответствующий указ подписал Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Отмечается, что Руслан Илезович Мизиев начал свою трудовую деятельность в 2008 году с должности коммерческого директора ООО «Завод минеральных вод «Октябрь-А» в станице Суворовская Ставропольского края. Занимал должности: исполняющий обязанности директора аэропорта «ЛИГ», заместитель гендиректора аэропорта «Магас», заместитель начальника отдела в УФССП по региону, региональный менеджер Сбербанка.

Также Руслан Мизиев являлся начальником отдела в аппарате Совета безопасности Ингушетии, возглавлял аппарат правительства республики.

Женат, имеет 5-х детей.

Напомним, что 28 августа текущего года ушел из жизни министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Ваха Беков, ему было 48 лет.

В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, после впал в кому из-за обострения панкреатита.