Назначение

Руководителем Минздрава Ингушетии назначена главврач Назрановской городской больницы

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Зарема Антошкиева

Главный врач Назрановской городской больницы Зарема Антошкиева назначена и.о. министра здравоохранения республики. Соответствующий указ Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал сегодня, 7 июля.

Антошкиева работает в системе здравоохранения 34 года. За этот период занимала различные должности в системе региональной медицины.

Последние 8 лет работала в должности главврача Назрановской городской больницы. Имеет звание заслуженного врача Ингушетии.

Профессиональное образование получала в Северо-Осетинском государственном медицинском институте по специальности «Лечебное дело».

Рабочую деятельность начала после окончания вуза в 1989 году с должности врача-инфекциониста и участкового терапевта в Назрановской центральной районной больнице, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Ранее Минздрав региона возглавлял Магомедбашир Балаев. Он был назначен и.о. министра в феврале 2022 года.

 

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