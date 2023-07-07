Руководителем Минздрава Ингушетии назначена главврач Назрановской городской больницы

Антошкиева работает в системе здравоохранения 34 года. За этот период занимала различные должности в системе региональной медицины.

Последние 8 лет работала в должности главврача Назрановской городской больницы. Имеет звание заслуженного врача Ингушетии.

Профессиональное образование получала в Северо-Осетинском государственном медицинском институте по специальности «Лечебное дело».

Рабочую деятельность начала после окончания вуза в 1989 году с должности врача-инфекциониста и участкового терапевта в Назрановской центральной районной больнице, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Ранее Минздрав региона возглавлял Магомедбашир Балаев. Он был назначен и.о. министра в феврале 2022 года.