Руководители ингушского и московского колледжей договорились о взаимодействии
Директор Гуманитарно-технического колледжа Ингушского государственного университета Исмаил Албогачиев посетил с дружественным визитом колледж информатики и программирования Финансового университета при Правительстве России, сообщила пресс-служба ИнгГУ.
На встрече с директором учебного заведения Надеждой Демкиной они обсудили важность развития студенческого самоуправления в образовательных организациях, целью которого является становление профессионально-личностной позиции студента и развитие их автономности.
Демкина рассказала коллеге об образовательном форуме «Фишка: рули и развивай» для лидеров органов студенческого самоуправления и студенческих объединений образовательных организаций среднего профессионального образования, который колледж проводит при поддержке Российского союза молодежи.
По результатам встречи руководители колледжей выразили намерение заключить сетевое соглашение о сотрудничестве. Соглашение между Финансовым университетом и Ингушским госуниверситетом предполагается заключить в направлении подготовки среднего профессионального образования.