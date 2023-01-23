Руководители ингушского и московского колледжей договорились о взаимодействии

На встрече с директором учебного заведения Надеждой Демкиной они обсудили важность развития студенческого самоуправления в образовательных организациях, целью которого является становление профессионально-личностной позиции студента и развитие их автономности.

Демкина рассказала коллеге об образовательном форуме «Фишка: рули и развивай» для лидеров органов студенческого самоуправления и студенческих объединений образовательных организаций среднего профессионального образования, который колледж проводит при поддержке Российского союза молодежи.

По результатам встречи руководители колледжей выразили намерение заключить сетевое соглашение о сотрудничестве. Соглашение между Финансовым университетом и Ингушским госуниверситетом предполагается заключить в направлении подготовки среднего профессионального образования.