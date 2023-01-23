Руководители ингушского и московского колледжей договорились о взаимодействии

0

Директор Гуманитарно-технического колледжа Ингушского государственного университета Исмаил Албогачиев посетил с дружественным визитом колледж информатики и программирования Финансового университета при Правительстве России, сообщила пресс-служба ИнгГУ.

На встрече с директором учебного заведения Надеждой Демкиной они обсудили важность развития студенческого самоуправления в образовательных организациях, целью которого является становление профессионально-личностной позиции студента и развитие их автономности.

Демкина рассказала коллеге об образовательном форуме «Фишка: рули и развивай» для лидеров органов студенческого самоуправления и студенческих объединений образовательных организаций среднего профессионального образования, который колледж проводит при поддержке Российского союза молодежи.

По результатам встречи руководители колледжей выразили намерение заключить сетевое соглашение о сотрудничестве. Соглашение между Финансовым университетом и Ингушским госуниверситетом предполагается заключить в направлении подготовки среднего профессионального образования.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Воспитанники спортшколы Плиево стали призерами чемпионата и первенства Ингушетии по панкратиону
Жителя Ингушетии приговорили к 2,5 годам тюрьмы за хранение гранаты
Мэрию Магаса обязали оборудовать пешеходные тротуары пандусами для инвалидов
В Ингушетию поступит оборудование за 37,5 млн руб. для улучшения электроснабжения в двух муниципалитетах
В столице Ингушетии провели конкурс рисунков на тему пожарной безопасности
Ингушские школьницы осваивают технологию изготовления национальных войлочных ковров
Накануне трагической даты депортации в Ингушетии покажут спектакль «Выжить, чтобы вернуться»
В горном Джейрахском районе Ингушетии построят новые ДК и школу искусств
47-летний житель Ингушетии застрелил родственника супруги
В Ингушетии тревожная ситуация с вакцинацией детей от полиомиелита
Единороссы Ингушетии оказали помощь семьям военнослужащих, участвующих в СВО

Главное

Яндекс.Метрика

 