Руководителя села уличили в махинациях с землей в Ингушетии
Следователи завели уголовное дело на муниципального служащего, которого уличили в превышении полномочий при оформлении земли на местного жителя стоимостью 2 миллиона рублей, сообщил газете «Ингушетия» в понедельник представитель СУ СКР по региону.
«По данным следствия, в декабре 2019 года глава сельского поселения Аки-Юрт без правоустанавливающих документов выдал выписку из похозяйственной книги о принадлежности местному жителю на праве постоянного пользования земельного участка», — сказал сотрудник пресс-службы.
По информации собеседника, упомянутая выписка послужила основанием для оформления права собственности на землю общей площадью 3,7 тыс. квадратных метров.
В результате противоправных действий чиновника бюджету муниципалитета причинён ущерб в размере 2 млн руб.
Дело управление СКР расследует по части 2 статьи 286 УК РФ.