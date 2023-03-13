Криминал

Руководителя села уличили в махинациях с землей в Ингушетии

0

Следователи завели уголовное дело на муниципального служащего, которого уличили в превышении полномочий при оформлении земли на местного жителя стоимостью 2 миллиона рублей, сообщил газете «Ингушетия» в понедельник представитель СУ СКР по региону.

«По данным следствия, в декабре 2019 года глава сельского поселения Аки-Юрт без правоустанавливающих документов выдал выписку из похозяйственной книги о принадлежности местному жителю на праве постоянного пользования земельного участка», — сказал сотрудник пресс-службы.

По информации собеседника, упомянутая выписка послужила основанием для оформления права собственности на землю общей площадью 3,7 тыс. квадратных метров.

В результате противоправных действий чиновника бюджету муниципалитета причинён ущерб в размере 2 млн руб.

Дело управление СКР расследует по части 2 статьи 286 УК РФ.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Карабулаке Ингушетии на сходе граждан обсуждались актуальные вопросы
В селе Сурхахи Ингушетии появится новая амбулатория на 100 посещений в смену
В столице Ингушетии состоится вечер инструментальной музыки
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Презентацию художника» Людмилы Барахоевой
Школьникам Назрановского района Ингушетии рассказали о выборах
Ингушетия представляет туристический потенциал на международной выставке «Интурмаркет»
Шесть лет колонии получил житель Ингушетии за попытку сбыть героин
Ингушский боксер Руслан Сагов, представляющий Иркутск, стал победителем первенства СФО
Воспитанники ингушского спортклуба имени Али Хамхоева успешно выступили на турнире «ЛокоДзюдо»
Жительница Ингушетии тайно оформила кредит на дочь соседки
Предприятие ЖКХ в Ингушетии пополнилось новой техникой

Главное

Яндекс.Метрика

 