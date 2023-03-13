Руководителя села уличили в махинациях с землей в Ингушетии

«По данным следствия, в декабре 2019 года глава сельского поселения Аки-Юрт без правоустанавливающих документов выдал выписку из похозяйственной книги о принадлежности местному жителю на праве постоянного пользования земельного участка», — сказал сотрудник пресс-службы.

По информации собеседника, упомянутая выписка послужила основанием для оформления права собственности на землю общей площадью 3,7 тыс. квадратных метров.

В результате противоправных действий чиновника бюджету муниципалитета причинён ущерб в размере 2 млн руб.

Дело управление СКР расследует по части 2 статьи 286 УК РФ.