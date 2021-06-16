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Руководство Ингушетии нацелено на то, чтобы выборы 19 сентября прошли честно и прозрачно

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем ежегодном послании Народному собранию заявил, что власти республики нацелены на то, чтобы выборы в единый день голосования прошли честно и прозрачно.

«19 сентября в Ингушетии пройдут выборы в Государственную Думу и Народное собрание. Избирательной комиссии Республики Ингушетия необходимо более ответственно подойти к предстоящим выборам, к организации работы участковых избирательных комиссий по информированию избирателей и контролю за предвыборной агитацией. Представителей политических партий совместно с руководителями муниципальных органов власти призываю активно участвовать в решении проблем граждан. Мы нацелены на то, чтобы предстоящие выборные мероприятия прошли честно и прозрачно», — сказал Калиматов.

По его словам, сделано немало, чтобы вывести республику из экономического кризиса. Предстоит еще очень многое.

«Глубоко убежден, Ингушетия займет достойное положение среди субъектов Российской Федерации. Мы, со своей стороны, задействуем весь потенциал для достижения этой цели, направим государственные ресурсы на защиту интересов наших граждан: на улучшение их жизни, на повышение их благосостояния и безопасности», — подчеркнул руководитель субъекта.

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