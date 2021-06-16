Руководство ингушского спортивного клуба «Ади Ахмад» поощрило денежными премиями своих борцов

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, воспитанники клуба «Ади Ахмад» завоевали на соревнованиях в Уфе две золотые и две бронзовые медали.

Золотую медаль в весовой категории до 82 кг завоевал Алан Амриев, в весе до 97 кг победителем стал Зелимхан Цуров. Обладателями бронзовых медалей стали Мухаммад Евлоев (87 кг) и Исмаил Барахоев (67 кг).