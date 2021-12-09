Руководство Комархстроя Ингушетии привлекли к ответственности за сокрытие доходов

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В Ингушетии по требованию прокуратуры руководство и должностные лица регионального Комитета архитектуры и градостроительства привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства, сообщили газете «Ингушетия» в четверг, 9 декабря, в надзорном ведомстве.

«Установлено, что пять должностных лиц комитета, в том числе председатель и его заместитель, в нарушение требований закона в 2021 году представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Ими укрывались сведения о находящихся в пользовании и собственности объектах недвижимого имущества, неверно отражались суммы доходов по месту работы и иных доходов, не указывались счета, открытые в кредитных организациях», — сказал собеседник.

По его словам, выявленные нарушения явились следствием неисполнения должностными лицами комитета запретов, ограничений и обязанностей, установленных антикоррупционным законодательством.

«Кроме того, официальный интернет-сайт комитета не соответствовал требованиям к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции», — добавили в прокуратуре.

По итогам проверки прокурором республики в адрес Главы Ингушетии и председателя Комитета архитектуры и градостроительства республики были внесены представления об устранении выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

По результатам их рассмотрения руководство и еще три должностных лица комитета привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем.

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