Руководство ОФСИН по Ингушетии поздравило сотрудников спецотдела «Ангушт» с профессиональным праздником

ОСН «Ангушт» ОФСИН по региону создан в 2009 году. Его основными задачами является предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений на объектах уголовно-исполнительной системы республики, поиск и захват особо опасных преступников, обеспечение безопасности осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также сотрудников и работников уголовно-исполнительной системы.

Появление праздника связано с приказом МВД СССР от 13 ноября 1990 года, которым были утверждены штаты отделов специального назначения. Основной задачей подразделений стала борьба с проявлениями терроризма, захватом заложников и групповыми неповиновениями в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы.