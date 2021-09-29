Руководство предприятия в Ингушетии заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 70 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов в крупном размере руководством предприятия, специализирующегося на поставках топлива, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР.

«По данным следствия, с 2016 по 2018 год руководство одной из организаций республики, занимающейся поставками топливно-энергетических ресурсов, не уплатило в бюджет обязательный налог на добавленную стоимость, страховые взносы и сборы, а также иные налоги, предусмотренные Налоговым кодексом РФ на сумму более 70 млн руб.», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, уголовное дело по данному факту завели по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

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