Хищение

Руководство закрытого из-за нарушений детсада в Ингушетии уличили в неполной оплате зарплаты воспитателям

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Прокуратура признала незаконным приказ об объявлении временного приостановления эксплуатации здания детсада в Малгобеке с нарушениями при начислении оплаты времени простоя, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве республики.

«В ходе проверки по коллективному обращению работников детского сада № 7 Малгобека «Сказка» о нарушениях трудового законодательства выявлены нарушения требований, допущенные при начислении оплаты времени простоя», — сказал представитель республиканской прокуратуры.

Он пояснил, что дошкольное учреждение закрыто по решению Малгобекского городского суда от 7 июля 2021 г. из-за нарушений законодательства о пожарной и технической безопасности. Простой образовался не по вине воспитателей.

Оплату времени простоя руководство учреждения производило в нарушение ст. 157 Трудового кодекса РФ — в меньшем размере, чем установлено законодательством.

На приказ об объявлении временного приостановления эксплуатации здания вынесен протест.

Кроме того, в адрес заведующего детсадом внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства и возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений). Дело направлено в государственную инспекцию труда в Ингушетии для рассмотрения по существу.

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