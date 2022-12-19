Русский театр Ингушетии представил спектакль «Доходное место» по пьесе Островского

Среди первых зрителей были заместитель министра культуры Ильяс Евлоев, директор и главный режиссёр ТЮЗа Муса Хадзиев и Лейла Хадзиева, председатель Комтуризма Беслан Мизиев и его сотрудники, работники регионального министерства культуры и другие.

Режиссер спектакля Ахмед Льянов намеренно не стал осовременивать пьесу. Интерьеры, костюмы и даже речь персонажей — середины XIX века. А вот вопросы, которые Островский поставил почти 200 лет назад, актуальны и сегодня. Можно ли жить честно или жизнь всё равно заставит забыть об идеалах? Можно ли победить коррупцию и взяточничество?

«Все эти бытовые нравы очень понятны. Две сестры, которые мечтают о том, чтобы выйти замуж за богатого. Мамаша, которая хочет удачно пристроить своих дочерей, выдав их за какого-нибудь взяточника, лишь бы не за честного человека, который будет бедный и жить на одну зарплату», — рассказал Ахмед Льянов.

«Спектакль меня поразил. Потрясающая передача настроения, сущности произведения и атмосферы XIX века. Актеры сыграли великолепно», — поделился своими впечатлениями заместитель министра культуры Ильяс Евлоев.

По его словам, поставленная в Русском государственном музыкально-драматическом театре пьеса получилась во многом необычной и интересной. Здесь есть над чем посмеяться и о чем задуматься.