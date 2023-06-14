Русский театр Ингушетии представил в Дагестане водевиль Эжена Лабиша «Мизантроп»

По словам собеседника, показ состоялся 13 июня на сцене Дагестанского государственного кумыкского музыкально-драматического театра имени Алимпаши Салаватова.

В спектакле задействованы известные ингушские актеры — Ахмет Льянов (рантье Шафонэ), Зара Аушева (его служанка Прюнетта), Руслан Куштов (водонос Машевуан), Султан Гайсанов (месье Кокнар), Сабина Карахоева (мадам Кокнар).

Сегодня, 14 июня, дагестанские зрители также могут увидеть французскую классику в исполнении ингушских талантов, добавил собеседник.