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Русский театр Ингушетии представит «Преступление и наказание» на фестивале «Русская сцена» в Дагестане

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Русский музыкально-драматический театр Ингушетии примет участие в VII Всероссийском фестивале театров «Русская сцена», который пройдет в столице Дагестана с 26 сентября по 4 октября, сообщила пресс-служба творческого коллектива.

Театр везет в Махачкалу один из последних своих спектаклей — «Преступление и наказание» по роману Достоевского, который по праву можно назвать одной из самых успешных премьер прошлого сезона. Над спектаклем работали московский режиссёр Михаил Фейгин и известный хореограф Рамуне Ходоркайте, которые были специально приглашены для воплощения спектакля на сцене ингушского театра.

По словам художественного руководителя РГМДТ РИ, заслуженного деятеля искусств Ингушетии Микаэла Базоркина, поездка в первую очередь нацелена на укрепление дружеских отношений и культурных связей между народами двух республик.

Всего в фестивале примут участие 16 коллективов из Санкт-Петербурга, Ярославля, Перми, всего Северного Кавказа, Саратова, Майкопа, Иваново. Основная часть спектаклей пройдёт в Русском драматическом театре имени Максима Горького в Махачкале. Также зрители увидят постановки в Кумыкском и Аварском театрах, в Театре поэзии.

Членами жюри фестиваля выступят ректор Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов, заместитель руководителя Государственного академического Малого театра России Валерий Подгородинский и заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Мавлет Тулпаров.

«Это фестиваль-лаборатория, здесь нет первых мест, лучшей мужской и женской роли. Это фестиваль, где театры показывают свою работу, свои спектакли, проходит обсуждение, качественный разбор спектакля членами жюри. Что было хорошо, на что нужно обратить внимание — такую ценную информацию, рецензию получит каждый театр», — рассказал директор дагестанского Русского театра Тимур Магомедов.

По его словам, в рамках фестиваля также пройдут творческие вечера и мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и движению. В частности, моноспектакли покажут актер Алексей Морозов и ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев.

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