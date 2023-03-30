Русский театр Ингушетии приглашает на спектакль «Доходное место» Островского

Как рассказал нашей газете представитель творческого коллектива, режиссером-постановщиком спектакля, в основе которого лежит конфликт общества и личности, не желающей жить по несправедливым законам, стал народный артист республики, главный режиссер Русского театра Ахмед Льянов.

Показы состоятся с 17 по 19 апреля.