Театр

Русский театр Ингушетии приглашает на спектакль «Доходное место» Островского

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Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии приглашает жителей и гостей республики на спектакль «Доходное место» по пьесе русского драматурга А. Островского.

Как рассказал нашей газете представитель творческого коллектива, режиссером-постановщиком спектакля, в основе которого лежит конфликт общества и личности, не желающей жить по несправедливым законам, стал народный артист республики, главный режиссер Русского театра Ахмед Льянов.

Показы состоятся с 17 по 19 апреля.

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