Русский театр Ингушетии приглашает на спектакль «Доходное место» Островского
Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии приглашает жителей и гостей республики на спектакль «Доходное место» по пьесе русского драматурга А. Островского.
Как рассказал нашей газете представитель творческого коллектива, режиссером-постановщиком спектакля, в основе которого лежит конфликт общества и личности, не желающей жить по несправедливым законам, стал народный артист республики, главный режиссер Русского театра Ахмед Льянов.
Показы состоятся с 17 по 19 апреля.