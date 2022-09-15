Театр

Русский театр Ингушетии приглашает на спектакль «Преступление и наказание»

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В Русском государственном музыкально-драматическом театре Республики Ингушетия 16 сентября состоится показ спектакля по роману Достоевского «Преступление и наказание», сообщила пресс-служба творческого коллектива.

Постановка режиссера Михаила Фейгина осуществлена в рамках государственной поддержки творческой деятельности муниципальных и государственных театров в городах с населением до 300 тыс. человек «Поддержка театров малых городов».

Начало спектакля — в 14:00.

Адрес: г. Назрань, ул. Асият Тутаевой, 44. Билеты можно заказать по номеру +7 988 120-67-61, доступны также участникам программы «Пушкинская карта».

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