Русский театр Ингушетии приглашает на водевиль «Мизантроп»
Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии приглашает жителей и гостей республики на водевиль Эжена Лабиша «Мизантроп», сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Показ спектакля в постановке главного режиссера театра Ахмеда Льянова состоится 26 и 27 июня в 16 часов. Действует федеральная программа «Пушкинская карта».
Напомним, недавно артисты Русского театра Ингушетии представили спектакль на сцене Дагестанского государственного кумыкского музыкально-драматического театра имени Алимпаши Салаватова.