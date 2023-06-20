Русский театр Ингушетии приглашает на водевиль «Мизантроп»

Показ спектакля в постановке главного режиссера театра Ахмеда Льянова состоится 26 и 27 июня в 16 часов. Действует федеральная программа «Пушкинская карта».

Напомним, недавно артисты Русского театра Ингушетии представили спектакль на сцене Дагестанского государственного кумыкского музыкально-драматического театра имени Алимпаши Салаватова.