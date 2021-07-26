Туризм

Русское географическое общество предлагает туристам трехдневный тур по Ингушетии

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Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» предлагает туристам трехдневный тур, разработанный фондом «ПосетиКавказ», по основным достопримечательностям Ингушетии.

В рамках тура желающим предлагается посетить объекты исторического и культурного наследия в Джейрахском и Ассинском ущельях, разместиться в отеле горной части Ингушетии, участвовать в обзорной экскурсии по столице республики — городу Магас, а также посетить крупные производственные объекты.

Как сообщили газете «Ингушетия» в туристическом ведомстве республики, подробнее с программой тура можно ознакомиться на сайте Русского географического общества.

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