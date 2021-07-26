Русское географическое общество предлагает туристам трехдневный тур по Ингушетии

В рамках тура желающим предлагается посетить объекты исторического и культурного наследия в Джейрахском и Ассинском ущельях, разместиться в отеле горной части Ингушетии, участвовать в обзорной экскурсии по столице республики — городу Магас, а также посетить крупные производственные объекты.

Как сообщили газете «Ингушетия» в туристическом ведомстве республики, подробнее с программой тура можно ознакомиться на сайте Русского географического общества.