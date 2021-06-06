Пауэрлифтинг

Рустам Кукурхоев выступит на чемпионате Европы по пауэрлифтингу

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Росгвардеец Рустам Кукурхоев в составе сборной России примет участие в чемпионате Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, сообщили «Ингушетии» в группе поддержки спортсмена.

Как стало известно корреспонденту нашей газеты, открытый чемпионат Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Олимпия VIII» пройдет в Сочи с 8 по 10 июня.

В соревнованиях смогут принять участие спортсмены любого возраста. Они разыграют награды в общей сложности более чем в 30-ти дисциплинах, в том числе в троеборье, жиме штанги лежа, становой тяге, силовом двоеборье, пауэрспорте и т. д.

По информации организаторов турнира, победителям состязаний будут присвоены разряды до «элиты НАП» включительно.

 

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