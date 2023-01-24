Ряд актуальных вопросов обсудили в Магасе Глава Ингушетии и представители Газпрома

«В рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ член правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов провели совещание с Главой Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматовым», — сказал представитель компании.

По его словам, участники обсудили платежную дисциплину потребителей республики, догазификацию субъекта, меры социальной поддержки граждан при газификации домовладений, а также вопросы несанкционированных подключений к сетям, которые влияют на безопасность газоснабжения и надежность поставок топлива абонентам.

Также была затронута тема реализации программы развития газоснабжения и газификации Ингушетия на 2021-2025 годы. В настоящее время в республике ведется проектирование межпоселкового газопровода в Джейрахском районе, который позволит газифицировать детский оздоровительный лагерь «Эрзи» и перспективные объекты туристического кластера. Продолжаются проектно-изыскательские работы по газопроводу-связке между ГРС «Назрань-2» и ГРС «Кантышево» Назрановского района. Начать строительство газопроводов планируется в 2023 году.

«Пятилетняя программа включает несколько важных для Ингушетии объектов. В частности, документ предусматривает техническое перевооружение ГРС «Кантышево». Вместе с завершением строительства газопровода-связки к ГРС «Назрань-2» реализация этого проекта создаст возможность для увеличения поставок газа действующим потребителям и подключения новых. К 2026 году технически возможную сетевую газификацию республики планируется завершить», — цитирует Сергея Густова пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз».

Напомним, ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Основной вид деятельности — реализация природного газа на территории Российской Федерации.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов страны.

АО «Газпром газораспределение Назрань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, эксплуатацию газораспределительных сетей, технологическое подключение объектов к существующей системе газораспределения в Ингушетии.

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», поставляет природный газ промышленным и бюджетным потребителям, а также населению республики.