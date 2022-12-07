Благоустройство

Ряд дорог, поврежденных при строительстве газопровода, восстановили в Ингушетии

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В городе Сунже по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова благоустроены семь из 14 улиц, где были разрушены дороги при строительстве 17-километрового газопровода. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе руководителя региона.

«Мэр города Аслан Умаров доложил руководителю региона, что в 2022 году в Сунже было проложено 17 километров новых газопроводных сетей. После их строительства были восстановлены улицы Демченко, Лермонтова, 40 лет Октября, Мира, Мичурина, Пролетарская и Карла Маркса. В ближайшее время предстоит восстановить еще семь улиц — Моздокскую, Победы, Колхозную, Комсомольскую, Пионерскую, Заводскую и переулок Калиматова», — сказал собеседник.

Умаров также отметил, что в этом году за счет местного бюджета и в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» были заасфальтированы дороги протяженностью 3 км на улицах Грузинская, Плиева и Моздокская.

Ремонт дорожных артерий муниципальные власти провели и путем привлечения внебюджетных средств на улицах Калинина и Накастоева.

По данным пресс-службы, ранее правительство Ингушетии и ПАО «Газпром» утвердили программу развития газоснабжения и газификации на новый пятилетний период — 2021-2025 годы. Согласно документу, компания построит девятикилометровый распределительный газопровод-закольцовку между газораспределительными станциями Назрани и села Кантышево.

В план также входит межпоселковый газопровод в горном Джейрахском районе республики общей протяженностью 52 км.

Ежегодно региональное правительство проводит работу по актуализации графиков синхронизации выполнения федеральных программ газификации, предполагающих календарную и организационную согласованность строительства и ввод в эксплуатацию объектов, в части включения в них наиболее важных для республики проектов.

Так, в рамках утвержденного в 2020 году плана на территории субъекта реализовано четыре проекта газоснабжения общей протяженностью 230,2 км.

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