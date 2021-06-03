Ряд направлений взаимодействия предполагает соглашение между Ингушетией и Санкт-Петербургом

Стороны обсудили укрепление взаимоотношений субъектов в сфере культуры, образования, социально-демографической политики и медицины, отмечая, что сегодняшнее событие — продолжение успешно налаженного диалога. Итогом мероприятия стало подписание дорожной карты по реализации достигнутых договоренностей на период 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Большим потенциалом, по мнению руководителей регионов, обладает наращивание взаимодействия в сферах стратегического планирования, торгово-экономических связей, инвестиций и промышленности, охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности, государственного управления, туризма, физической культуры и спорта.

Речь идет об обмене опытом в развитии конкуренции, межрегиональной производственно-технологической кооперации, в расширении рынков сбыта промышленной продукции, обращении с отходами производства и потребления, презентации туристических возможностей и реализации мер по многим другим областям сотрудничества.

Также предполагается проведение межрегиональных стажировок для профильных специалистов и иных мероприятий для изучения эффективности внедряемых на региональных уровнях практик.