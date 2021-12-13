Энергоснабжение

Ряд населенных пунктов Ингушетии останется без света на 8 часов

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Из-за внеплановых работ для улучшения надежности электроснабжения ряд населенных пунктов Ингушетии останется без света во вторник, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

«По данным филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго», из-за ремонтных работ на ВЛ 110 кВ «Плиево-Вознесеновская-2» с отпайками (Л-129), с 9 до 17 часов 14 декабря этого года будет прекращена подача электроснабжения в город Малгобек, сельские полселения Верхние, Средние и Нижние-Ачалуки, Зязиков-Юрт, Новый-Редант, Бековичи, Сагопши, Инарки, Пседах, Аки-Юрт и Вознесеновское Малгобекского района», — сказал представитель чрезвычайного ведомства.

В МЧС призвали граждан быть бдительными и следить за электрическими приборами.

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