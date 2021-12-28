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Ряд новых объектов построены в трех районах Ингушетии по госпрограмме развития сел

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В различных населенных пунктах республики в этом году построены детсады, газопровод и ДК, объекты благоустройства по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства.

«Газопровод общей протяженностью 1 тыс. 780 метров построен в селе Новый Редант, а детский сад на 120 мест — в населённом пункте Вежарий Малгобекского района», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил представитель Кабинета министров, в высокогорном селе Ляжги Джейрахского района появился новый Дом культуры.

На территории Назрановского района в 2021 году проводились работы по строительству линейных объектов и благоустройству, а также возвели ясли-сад в рамках проекта «Комплексная компактная застройка в сельском поселении Плиево».

По данным регионального Минсельхоза, у этих объектов до сих пор нет актов ввода. До конца недели муниципалитетам необходимо закончить работу по выдаче документов, подтверждающих ввод упомянутых объектов в эксплуатацию.

Ранее и. о. вице-премьера Магомед Евлоев сообщал о необходимости увеличения финансирования программы из федерального бюджета — не менее 300 млн рублей в год. Он попросил Минсельхоз РФ рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании в 2022 году из федерального бюджета мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых специалистов и молодых семей, проживающих в сельской местности.

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