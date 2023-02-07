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Ряд памятных мероприятий пройдет в Ингушетии к очередной годовщине депортации народа

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Более 40 мероприятий запланировано в регионе к 79-й годовщине депортации народа 23 февраля 1944 года, а также ко Дню защитника Отечества, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики.

23 февраля с 10 до 11 часов на Мемориале памяти и славы в Назрани состоится памятный митинг с участием представителей органов государственной власти, депутатов парламента, общественных и религиозных деятелей, молодежи.

В образовательных учреждениях пройдут уроки мужества, классные часы, конкурсы сочинений, информационные встречи, круглые столы. В музеях республики, домах культуры запланированы выставки, посвященные жертвам депортации ингушского народа.

В драмтеатре имени Идриса Базоркина 20 февраля состоится спектакль «Выжить, чтобы вернуться», а в Театре юного зрителя «Подвиг горянки», посвященный участнице ВОВ Асият Тутаевой (21-22 февраля).

Трагической дате также будет посвящен и вечер памяти в Центре театра, кино и креативных индустрий в Магасе (23 февраля).

В рамках празднования Дня защитника Отечества, Минкультуры и Минобразования будут организованы выставки, лекции, творческие конкурсы, тематические уроки.

Премьер-министр республики Владимир Сластенин, отметив важность дат, поставил ряд задач по подготовке к предстоящим мероприятиям.

Напомним, 23 февраля 1944 года по надуманному обвинению ингуши и чеченцы были поголовно депортированы в Казахстан и Киргизию, ЧИАССР была ликвидирована.

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